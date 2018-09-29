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اقتصاد

العراق يبدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
رويترز
أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي،أن العراق بدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي في جنوب البلاد بمستوى إنتاج 50 مليون قدم مكعب يوميا.

ويعد هذا الإنتاج جزء من خطة طموح أعلنتها الوزارة في ديسمبر،لزيادة إنتاج النفط في الحقل إلى مثليه من 90 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا دون مساعدة من مستثمرين أجانب.

وتشمل خطط التطوير المعلنة في ذلك الوقت استخدام 50 مليون قدم مكعب من الغاز المنتج كغاز مصاحب لإنتاج النفط لإمداد محطات الكهرباء في المحافظة.

ويواصل العراق إشعال بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في حقوله بسبب نقص المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.

ويقول العراق إنه يأمل أن يتوقف عن إشعال الغاز بحلول عام 2021 إذ قال البنك الدولي إن ذلك يكبد الحكومة خسائر في الإيرادات تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا تقريبا.

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