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تعليم

وزير التعليم: الأشهر القادمة ستشهد تحقق إنجازات كبيرة لصالح المنظومة التعليمية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:04 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشهور القادمة ستشهد إنجازات كبيرة جدا في المنظومة التعليمية في مصر.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن من أبرز هذه الإنجازات توفير الرعاية الصحية للمعلمين، والشمول المالي، وتقديم حوافز جديدة لهم، وتقليل التعامل الورقي، وتفعيل التعامل الإلكتروني في جميع المؤسسات التعليمية.

وأضاف: "بالنسبة لموضوع الكثافات سنعقد اجتماعا مع مهندسين ورجال أعمال للوصول إلى حلول مبتكرة خارج الصندوق".

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