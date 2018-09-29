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أخبار العالم

ماذا قال نتنياهو عن إعلان ترامب حل الدولتين؟

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
سمر صالح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه ينظر إلى أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حل الدولتين بعقل منفتح.

وأضاف نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه شبكة "CNN" الأمريكية، في نهاية زيارة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعليقا على أقوال ترامب حول حل الدولتين: "أنظر إلى خطة السلام التي يبلورها ترامب بعقل منفتح، لأنني أعرف أن هناك صداقة كبيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وفي تعليقه على تصريحات ترامب، قال نتنياهو: "وجدت أنه إذا استخدمت تسميات معينة، فإنك لا تنجح بإحراز تقدم، لأن الأشخاص المختلفين يعنون أشياءً مختلفة، لذلك بدلا من الحديث عن مسميات يجب أن نتحدث عن الجوهر".

وقال نتنياهو إنه يريد أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم، ولكن دون أن يشكلوا تهديدا لإسرائيل.

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