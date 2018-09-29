ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وزير التعليم: سنستعين برجال الأعمال لإيجاد حلول مبتكرة لكثافات الفصول

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:59 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لموضوع ارتفاع كثافات الفصول، فسوف تعقد الوزارة اجتماعا مع مهندسين ورجال أعمال للوصول الى حلول مبتكرة خارج الصندوق، لأن حل هذه الأزمة مكلف جدا.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالوزارة ، إن الوزارة تعي جيدًا حجم أزمة الكثافات ولم تنكرها أبدا، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها ولكنه يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يعقد الآن مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن أبرز ما تم رصده خلال أول أسبوع دراسة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

ترشيحاتنا

ليفربول بقيادة محمد صلاح فى اختبار صعب أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي .. اليوم

نصائح مهمة لحماية أسنان الأطفال.. فيديو

سعر العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 29 سبتمبر 2018

الداخلية: ضبط أكبر مزوري مستندات مرورية بالصف.. صور

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط

الجيزة تواجه جشع التجار بمعارض للسلع الغذائية ومنافذ بيع اليوم الواحد

صحيفة إسرائيلية: إعلان صفقة القرن في يناير المقبل

هدية المصريين بالخارج للوطن.. مارش النصر من أوبرا عايدة يُعزف حول العالم

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

حيلة عجيبة تخلصك من عادة قضم الأظافر

شعبة المصوغات تكشف التوقيت الأنسب لشراء الشبكة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

البيئة: إجراءات عاجلة لإزالة تلوث زيتى بمدينة الطور

فيديو

إصابة 4 سياح من التشيك في انفجار شعلة ملتهبة داخل مطعم بتركيا
مصطفى بكري: الرئيس السيسى لديه القدرة على امتلاك مشاعر الآخرين
وزير التعليم العالي: نعمل على تدويل التعليم في مصر .. فيديو
نصائح مهمة لحماية أسنان الأطفال.. فيديو
خبير مروري: إغلاق جزئي في محور الأوتوستراد لمدة أسبوعين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟