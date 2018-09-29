وزير التعليم: سنستعين برجال الأعمال لإيجاد حلول مبتكرة لكثافات الفصول

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لموضوع ارتفاع كثافات الفصول، فسوف تعقد الوزارة اجتماعا مع مهندسين ورجال أعمال للوصول الى حلول مبتكرة خارج الصندوق، لأن حل هذه الأزمة مكلف جدا.



وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالوزارة ، إن الوزارة تعي جيدًا حجم أزمة الكثافات ولم تنكرها أبدا، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها ولكنه يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل.



جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يعقد الآن مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن أبرز ما تم رصده خلال أول أسبوع دراسة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.