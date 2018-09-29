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أصل الحكاية

فى ذكرى رحليه.. أشهر مقولات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:41 م
ميس رضا
رحل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وترك بصمة فى قلب كل عاشق له لوطنيته وإخلاصه وقربه من الطبقة الفقيرة الكادحة إذا لقبه البعض بـ"أبو الفقراء".

وتمر الذكرى الـ 48 على رحيله وتظل عباراته ومقولاته الشهيرة خالدة تترجم مبادئه ووطنيته وإخلاصه لشعبه.

يرصد صدى البلد أشهر مقولات الزعيم عبد الناصر فى السطور التالية..
فى ذكرى رحليه.. أشهر

ماذا قال عن الشيوعية؟


قال عبد الناصر عندما وجه له أكثر من مرة سؤالا عن إمكانية انضمامه لأحزاب شيوعية "كنت أعلم أنه لا سبيل إلى التغلب عليهما؛ وأن الشيوعية فى جوهرها ملحدة، وقد كنت دائماً مسلماً صادقاً، أؤمن إيماناً لا يتزعزع بوجود قوة فوق البشر؛ هو أن الله الذى يهيمن على كل مصائرنا، ومن المستحيل على أى إنسان أن يكون مسلماً صادقاً وشيوعياً صادقاً.

 

فى ذكرى رحليه.. أشهر

حديثه للشعب عن الإقطاع والعدالة الاجتماعية

 

انتم عملتم وكافحتم وجاهدتم، ولكنكم أيضاً ذقتم حلاوة النصر، شفتوا الإقطاع وهو بينهار، شفتوا العدالة الاجتماعية وهى بتتحقق، شفتوا الأجراء وعبيد الأرض وهم بيتحولوا إلى ملاك وأسياد فى هذه البلد، شفتوا بلدكم وهى ملك لكم كلكم مش ملك لفئة قليلة من الناس.

وكان هذا العمل -أيها الإخوة – يكفى ليكون مفخرة لجيل من الأجيال، ولكن كان لنا فى هذا الجيل.. كان لنا الشرف، وكان لنا حلاوة الحصول على هذه الانتصارات.
فى ذكرى رحليه.. أشهر

حديثه عن الرجعية

قال الراحل عبد الناصر عن الرجعية إنها تتصادم مع مصالح جموع الشعب بحكم احتكارها لثروته.

القومية العربية

 كانت االقومية العربية حلمه دافع من أجلها، وقال الزعيم عنها إنه لا يجسدها رجل واحد أو مجموعة من الرجال إنها لا تتوقف على جمال عبد الناصر ولا على الذين يعملون معه إنها كامنة فى ملايين العرب الذين يحمل كل منهم قبساً من شعلة القومية إنها تيار لا يقاوم ولا تستطيع أية قوة فى العالم تحطيمها طالما بقيت محتفظة بثقتها فى ذاتها.

فى ذكرى رحليه.. أشهر

عبد الناصر والسلام

قال الزعيم الراحل عبد الناصر عن السلام، إنه يمكن أن نقبل السلام بمعنى الاستسلام نحن نسعى للسلام من أجل السلام ونحن لا نريد الحرب لمجرد الحرب ولكن السلام له طريق واحد هو طريق انتصار المبادئ.

مهما تنوعت الوسائل ومهما زادت الأعباء والتضحيات نحن نريد السلام، والسلام بعيد ونحن لا نريد الحرب ولكن الحرب من حولنا وسوف نخوض المخاطر مهما تنوعت دفاعاً عن الحق والعدل.

فى ذكرى رحليه.. أشهر

وعن الفلاحين وقانون الإصلاح الزراعي قال:

كان السبيل للقضاء على الاستغلال الاقتصادى والاجتماعى فى الزراعة هو تحديد الملكية، وتوزيع الأرض على الفلاحين، وإقامة جمعيات تعاونية للملاك الجدد، وفى نفس الوقت زيادة الرقعة الزراعية وتوزيع الأرض على الفلاحين، وبهذا نستطيع أن نشعر أن الاستغلال بالنسبة للفلاحين وصل إلى وضع لا يمكن أن يشعر به الفلاح، بمعنى أن الفلاح حيكون مالك.

وإذا كان الفلاح مالكاً بدل أن يكون أجيراً عند الإقطاعى، فهو حر، بنشعر أن الفرد تحرر.. إذا أصبح الفرد متحررا وآمنا على يومه، وآمنا على غده وآمنا على مستقبله؛ يستطيع أن يعبر عن إرادته بحرية، وأن يقول أيوه أو يقول لأ.. كلنا نعرف فى الماضى إزاى كان الفلاح الأجير لا يستطيع أن يعبر عن إرادته؛ لأن هذا التعبير كان يؤثر فى مستقبله، بل كان يؤثر فى معيشته كلها.

فى ذكرى رحليه.. أشهر

 عن الفرد ودوره في المجتمع

قال الزعيم الراحل عبد الناصر عن دور الفرد: على كل فرد أن يثق في نفسه، ويفهم أن له قيمة، وأن له التأثير الكامل على كيان الوطن كل حسب المسؤولية الملقاة على عاتقه، وعلى أساس تقدير القيم تسير الأمور سيراً صحيحاً قوامة الشعور بالمسؤولية المشتركة.

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