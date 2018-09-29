افتتاح معرض خواطر ومشاعر للفنان أسامة فريد بالهناجر.. صور

افتتح الفنان أسامة فريد، معرض "خواطر ومشاعر"،أمس بمركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقي مدير عام المركز، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي .



جاء ذلك بحضور كوكبة من أصدقاء الفنان ومتذوقي ومحبي الفن التشكيلي، وضم المعرض عدد من اللوحات الفنية المستوحاة من المناطق التراثية والمناظر الطبيعية الخلابة بالقاهرة والإسكندرية.



وقال الفنان أسامة فريد فى كلمته خلال الافتتاح، إن المعرض يضم 60 لوحة فنية مابين أعمال زيتية واكريلك وألوان مياه، وأنه يوثق من خلال لوحاته التراث المعماري المصري، ووجه الشكر لقطاع شئون الإنتاج الثقافى لدعمة للهواة ومحبى الفنون واستضافته للمعارض الفنية .



يذكر أن الفنان أسامة فريد اشترك فى معارض عدة فى القاهرة والخليج ولكنه يسعى لصقل موهبته بالدراسة فى عدة ورش عمل ومعاهد للرسم سواء فى مصر أو في أوروبا، وحصل من هواية التصوير على عدة جوائز، منها الجائزة الأولى من وزارة الثقافة المصرية فى التصوير الإعلانى .