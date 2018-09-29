الصحة العالمية: وفاة شخص كل 10 ثوان في العالم بسبب الكحول

كما يمكن للكحول أن يقتل بسرعة، بل وأن يقتل في الحال أحيانًا، عندما يسهم في وقوع حوادث المرور والإصابات والتسمم والعنف والجرائم العنيفة والانتحار، وقد يؤدي تعاطي الكحول إلى إدمان الكحول وإلى طيف من الاضطرابات العصبية النفسية.





ويؤدي الكحول عن طريق آليات مختلفة إلى زيادة مخاطر الأمراض المعدية، مثل السل وفيروس العوز المناعي البشري، ويؤثر سلبًا على حصائل علاج هذه الأمراض.







وقد يؤدي استهلاك الكحول أثناء الحمل إلى أضرار بدنية ونفسية دائمة للجنين، ينتج عنها طيف من الحالات الصحية المعروفة بمسمى "مجموعة اضطرابات الكحول في الأجنة".

أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك شخصا يموت كل 10 ثوانٍ في العالم لأسباب تتعلق بالكحول، والذي يتسبب فى أمراض «السرطان - أمراض القلب - حوادث المرور - العنف بجميع أشكاله».وقالت المنظمة في بيان لها، إن اشتراك الأمراض غير السارية ذات العبء الأكبر في عوامل الخطر الأربعة نفسها. وتقع جميع هذه العوامل في قطاعات غير قطاع الصحة، ما يجعل مكافحة هذه الأمراض مثالًا من أقوى الأمثلة على ضرورة التعاون بين قطاعات متعددة باتباع نهج شامل للحكومة بأكملها وللمجتمع بأسره.ويتسبب تعاطي الكحول على نحو ضار في أضرار بالغة للصحة وللمجتمعات ويلقي عبئًا ثقيلًا على النُظم الصحية وميزانيات الصحة، وقد يؤدي الكحول إلى الموت، فتقديرات المنظمة تشير إلى أن تعاطي الكحول على نحو ضار يُعد مسئولًا عن نحو 3.3 مليون وفاة سنوية في العالم، ويمكن للكحول أن يقتل ببطء، إذ إنه يسهم تدريجيًا في أمراض مثل تليف الكبد والسرطانات التي تصيب مختلف أعضاء الجسم، ويُعد شرب الكحول على نحو ضار عاملًا رئيسيًا من عوامل خطر أمراض القلب والأوعية.