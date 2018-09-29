ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الصحة العالمية: وفاة شخص كل 10 ثوان في العالم بسبب الكحول

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:21 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك شخصا يموت كل 10 ثوانٍ في العالم لأسباب تتعلق بالكحول، والذي يتسبب فى أمراض «السرطان - أمراض القلب - حوادث المرور - العنف بجميع أشكاله».

وقالت المنظمة في بيان لها، إن اشتراك الأمراض غير السارية ذات العبء الأكبر في عوامل الخطر الأربعة نفسها. وتقع جميع هذه العوامل في قطاعات غير قطاع الصحة، ما يجعل مكافحة هذه الأمراض مثالًا من أقوى الأمثلة على ضرورة التعاون بين قطاعات متعددة باتباع نهج شامل للحكومة بأكملها وللمجتمع بأسره.

ويتسبب تعاطي الكحول على نحو ضار في أضرار بالغة للصحة وللمجتمعات ويلقي عبئًا ثقيلًا على النُظم الصحية وميزانيات الصحة، وقد يؤدي الكحول إلى الموت، فتقديرات المنظمة تشير إلى أن تعاطي الكحول على نحو ضار يُعد مسئولًا عن نحو 3.3 مليون وفاة سنوية في العالم، ويمكن للكحول أن يقتل ببطء، إذ إنه يسهم تدريجيًا في أمراض مثل تليف الكبد والسرطانات التي تصيب مختلف أعضاء الجسم، ويُعد شرب الكحول على نحو ضار عاملًا رئيسيًا من عوامل خطر أمراض القلب والأوعية.

كما يمكن للكحول أن يقتل بسرعة، بل وأن يقتل في الحال أحيانًا، عندما يسهم في وقوع حوادث المرور والإصابات والتسمم والعنف والجرائم العنيفة والانتحار، وقد يؤدي تعاطي الكحول إلى إدمان الكحول وإلى طيف من الاضطرابات العصبية النفسية.

ويؤدي الكحول عن طريق آليات مختلفة إلى زيادة مخاطر الأمراض المعدية، مثل السل وفيروس العوز المناعي البشري، ويؤثر سلبًا على حصائل علاج هذه الأمراض.

وقد يؤدي استهلاك الكحول أثناء الحمل إلى أضرار بدنية ونفسية دائمة للجنين، ينتج عنها طيف من الحالات الصحية المعروفة بمسمى "مجموعة اضطرابات الكحول في الأجنة".

ترشيحاتنا

تخلصي من رائحة المنزل الكريهة والطاقة السلبية بملعقة من هذا الخليط

4 سيارات إطفاء لإخماد حريق أعلى عقار وسط الإسكندرية

التعليم: بروتوكول جديد مع فيزا مصر لتغيير نظام حوافز المعلمين

النائب العام يحيل 25 فلسطينيا و4 موظفين بالأحوال المدنية للجنايات

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

فيس بوك يعترف: اختراق أمني وراء غلق 50 مليون حساب

النائب العام يحيل 3 مديرين بأحد البنوك للجنايات لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على أرض خاصة

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

بمشاركة مصر .. أمريكا تستضيف قمة في يناير لإطلاق نسخة عربية من الناتو

في اليوم العالمي للقهوة.. دراسات تؤكد أهمية تناولها يوميًا

في ذكرى وفاتها.. تعرف على زيجات كوثر العسال

الاتصالات: طرح أكثر من 20 خدمة حكومية على المحمول منتصف 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

البيئة: إجراءات عاجلة لإزالة تلوث زيتى بمدينة الطور

فيديو

إصابة 4 سياح من التشيك في انفجار شعلة ملتهبة داخل مطعم بتركيا
مصطفى بكري: الرئيس السيسى لديه القدرة على امتلاك مشاعر الآخرين
وزير التعليم العالي: نعمل على تدويل التعليم في مصر .. فيديو
نصائح مهمة لحماية أسنان الأطفال.. فيديو
خبير مروري: إغلاق جزئي في محور الأوتوستراد لمدة أسبوعين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟