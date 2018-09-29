رئيس قطاع شئون الأقاليم بوزارة الصحة تتفقد مستشفيات المنوفية

زارت الدكتورة هالة ماسخ رئيس قطاع شئون الاقاليم بوزارة الصحة، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بحضور الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل الوزارة و الدكتور محمد الهياتمي وكيل المديرية وبحضور مديري الادارات الفنية، وتمت مناقشة الترتيبات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفيروس سي وذلك في 9 محافظات بداية من يوم الاحد القادم ولمدة شهرين، ومحافظة المنوفية في المرحله الثانية وتبدا من شهر ديسمبر 2018 حتي فبراير 2019 .





وعقدت الدكتورة هالة ماسخ اجتماع برئاسة وكيل الوزارة مع مديري الادارات الفنية بالمديرية ومديري الادارات الطبية بالمراكز وناقشت الهيكل الاداري للمديريات وأهمية الرعاية الاساسية في القطاع الصحي لمناقشة نواقص الادوية المختلفة في المستشفيات وتم توضيح توزيع العمل في مبادرة فيروس سي وهي وحدات الرعاية الاساسية و مستشفيات وزارة الصحة وسيارات العيادات المتنقلة ومراكز الشباب والرياضة ومنشآت آخري وتم مناقشة ترتيبات الدعاية اللازمة للمبادرة وخاصة للوحدات التي تم الاتفاق عليها وتم الاتفاق علي الز ي الموحد للمبادرة.



