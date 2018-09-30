طبيب الأهلي: أجايي يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي.. وحمودي تحت الفحص

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.



وقال طبيب الأهلي - في تصريح اليوم أمس السبت - إن اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية في "الجيم" لمدة أسبوعين، على أن يبدأ بعدها بعض التدريبات البدنية الخفيفة في الملعب في إطار البرنامج البدني الموضوع له للتعافي من الإصابة.



وأشار إلى أن اللاعب يستجيب بشكل رائع للتدريبات التأهيلية، وهناك تحسن ملحوظ في حالته، مؤكدا أن الجهاز الطبي لن يتعجل في عودة اللاعب قبل تعافيه تماما من الإصابة.



ويعاني أجايي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



على جانب آخر، يخضع أحمد حمودي لاعب الفريق، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة النجمة اللبناني الأخيرة؛ بسبب معاناته من نزلة برد شديدة أبعدته عن اللقاء.



ويبدأ الأهلي اليوم استعداده لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.