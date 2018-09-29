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أخبار العالم

تظاهر المئات في مدينة كولونيا الألمانية احتجاجا على زيارة أردوغان

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
تجمع مئات الأشخاص في مدينة "كولونيا" الألمانية اليوم، السبت؛ احتجاجا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أنه من المقرر أن يفتتح أردوغان اليوم مسجدا في مدينة "كولونيا" تم بناؤه بتمويل من مجموعة مرتبطة بالسلطات في تركيا.

وكان الآلاف تظاهروا أمس، الجمعة، في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على زيارة الرئيس التركي إلى ألمانيا، حيث رفع المتظاهرون لافتات رافضة لوجود أردوغان في برلين.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين برلين وأنقرة شهدت توترا خلال السنوات الأخيرة حول عدد من القضايا، من بينها اعتقال السلطات التركية لصحفيين ألمان، وتهدف زيارة أردوغان إلى ألمانيا لتقليل التوتر بين البلدين الحلفيتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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