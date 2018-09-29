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رياضة

أبو طالب العيسوي يعلن تشكيل القناة لمواجهة النوبة في كأس مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:21 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن أبو طالب العيسوي، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي القناة تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة نادي النوبة، والتى ستقام بعد قليل، ضمن منافسات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل القناة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد طلبة

الدفاع: أحمد فوزي - محمد رشاد - محمد منير- محمد أمين

الوسط: تارو - إسلام زيادة - محمد علي - عصام عابدين

الهجوم: شريف أشرف - علي شوقي

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