ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:42 م
صدى البلد
أ ش أ
اكتشفت قوات الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة بعين قزام بولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، السبت، إن مفرزة دورية للجيش اكتشفت أمس، الجمعة، بعين قزام، مخبأ للأسلحة يحتوى على بندقيتين آليتين من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.

وأضاف البيان أن دوريات أخرى للجيش أوقفت في ولاية البيض (شرق) 3 مهربين وسيارتين ذات دفع رباعي و39 كيلوجراما من المخدرات.

ترشيحاتنا

فيس بوك يعترف: اختراق أمني وراء غلق 50 مليون حساب

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

التعليم تمنع المديريات من نقل المعلمين المدربين على النظام الجديد من مدارسهم

سوريا تعيد فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن

أمن القاهرة يعيد طفلا تائها لأسرته بعد ساعات من فقده.. صور

رئيس صربيا يأمر الجيش بإعلان حالة التأهب القصوى

القبض على المتهم بقتل الموديل العراقية تارة فارس

وزير التعليم يقدم شرحًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع بنك المعرفة المصري

هازارد يقرر إيقاف طريقة احتفاله بالأهداف.. لهذا السبب

كوبري ستانلي.. يتحول من مرفأ للعشاق لقبلة انتحار

محلل: نتنياهو رجل خطير يخلق ذرائع لمهاجمة إيران

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

فيديو

إصابة 4 سياح من التشيك في انفجار شعلة ملتهبة داخل مطعم بتركيا
مصطفى بكري: الرئيس السيسى لديه القدرة على امتلاك مشاعر الآخرين
وزير التعليم العالي: نعمل على تدويل التعليم في مصر .. فيديو
نصائح مهمة لحماية أسنان الأطفال.. فيديو
خبير مروري: إغلاق جزئي في محور الأوتوستراد لمدة أسبوعين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟