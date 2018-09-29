الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

اكتشفت قوات الجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة بعين قزام بولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد.



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، السبت، إن مفرزة دورية للجيش اكتشفت أمس، الجمعة، بعين قزام، مخبأ للأسلحة يحتوى على بندقيتين آليتين من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.



وأضاف البيان أن دوريات أخرى للجيش أوقفت في ولاية البيض (شرق) 3 مهربين وسيارتين ذات دفع رباعي و39 كيلوجراما من المخدرات.