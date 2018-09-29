رئيس صربيا يأمر الجيش بإعلان حالة التأهب القصوى

أعلن الجيش في صربيا، منذ قليل، عن حالة التأهب القصوى بعد حادث "القوات الخاصة في كوسوفو"، وفقا لما أذاعته في نبأ عاجل وسائل الإعلام المحلية هناك.



وذكرت وسائل الإعلام المحلية في كوسوفو أن رئيس صربيا، الكسندر فوسيتش، أمر القوات المسلحة بأن تكون على أعلى مستوى من الاستعداد القتالي.



كما تم وضع جميع وحدات الشرطة في حالة تأهب قصوى.

