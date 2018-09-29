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محافظات

مركز العدوة بالمنيا يواصل أعمال تطوير القرى بالجهود الذاتية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:10 م
صدى البلد
ايمن رياض
استكملت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، أعمال تطوير وتجميل وتشجير ورفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بقرى المركز، ضمن أسبوع النظافة والتجميل، شملت أعمال النظافة مجلس قروي صفانية.

وتم نظافة وتشجير طريق مصرف المحيط والشارع الرئيسي للقرية وطريق المقابر وحول أسوار المدارس ومركز شباب صفانية، بالإضافة الي الأعمال اليومية للنظافة بالأحياء وتجميع القمامة من نقاط تجمعها. 

وقال إبراهيم نصير رئيس المركز إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا شدد على الاهتمام بأعمال التجميل والتشجير والنظافة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ميادين ومداخل القرى، بالتعاون مع أهالي القرى وإدارة الشباب والرياضة بالمركز، وذلك في إطار تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية من أجل الارتقاء بالمجتمع.

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