تعرف على جميع أنواع الليزر التجميلي وتوقيت استخدامه

أكد الدكتور صابر عبد المقصود أستاذ واستشاري جراحة التجميل ونحت القوام والعيوب الخلقية للأطفال، أن علاج البشرة بالليزر يتم من خلال استخدام أشعة ضوئية مركزة على هيئة نبضات وذلك لتحسين التجاعيد والخطوط والتغير في لون البشرة مثل النمش والكلف وتجديد سطح البشرة بالليزر.



وقال الدكتور صابر عبد المقصود في تصريحات صحفية انتشر علاج البشرة بالليزر أن من ضمن الأشياء التى يعالجها الليزر "الوحمة الحمراء" وهى عبارة عن علامة على الجلد تظهر منذ الولادة يكون لونها غالبا وردي أو أحمر و أحيانا تصبح داكنة مع نمو الطفل، ويتم علاجها عن طريق ليزر الصبغة النبضي كما يتم إستخدام الليزر لتوسع الشعيرات الدموية وعلاج التجاعيد والسنط والندوب وإزالة الوشم.



وأضاف الدكتور صابر عبد المقصود، أن المريض الذى يصلح معه طريقة ليزر معينة قد لا تصلح مع آخرين لذلك يعتبر الطبيب هو الشخص الوحيد الذى يحدد علاج البشرة بالليزر والنوع المستخدم لذا لابد من استشارته أولا.



وأوضح عبد المقصود، أن هناك أنواع من الليزر مثل الليزر المقشر وهو يشمل ليزر ثاني أكسيد الكربون CO2، ليزر الإربيّم ويستخدم في صنفرة البشرة وإزالة الجلد بدقة طبقة بطبقة من خلال تدمير الخلايا السطحية التالفة من الجلد ليكشف الخلايا السفلية ويحفز نمو خلايا جديدة والليزر الغير مقشر ويشمل ضوء كثيف نبضي يستهدف الصبغ الموجود بالجلد لإزالة المناطق الداكنة وليزر الأشعة تحت الحمراء الذى يعالج التجاعيد المسببة نتيجة التعرض للشمس عن طريق تحفيز نمو الجلد.

