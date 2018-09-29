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تعليم

التعليم تمنع المديريات من نقل المعلمين المدربين على النظام الجديد من مدارسهم

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بأنه ممنوع منعًا باتًا اتخاذ أي قرارات بنقل أي من المعلمين الذين حضروا تدريبات نظام التعليم الجديد.

وأوضح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه لابد أن يشعر المعلم بالاستقرار في مدرسته، وألا يتم نقله بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أن هذه ستكون فلسفة نظام التعليم الجديد.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، السبت، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارته للحديث عن أبرز أحداث أول أسبوع في الدراسة.

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