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رياضة

تشكيلة سيدي سالم أمام جمهورية شبين في كأس مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
عبدالله هشام
استقر الكابتن أحمد مصطفى سالم، المدير الفنى للفريق الأول لنادى سيدى سالم ، على تشكيلة فريقه أمام فريق جمهورية شبين في الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل كالآتى :-

حارس مرمى :- محمد التونى

الدفاع :- سامح العزب - بوجى - أحمد الباز- أحمد طارق

الوسط:- محمد رسمى -محمد جمال - تيدى

الهجوم :- أحمد حمزاوى - شمس محارب - السيد مصطفي

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