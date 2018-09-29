تشكيلة سيدي سالم أمام جمهورية شبين في كأس مصر

استقر الكابتن أحمد مصطفى سالم، المدير الفنى للفريق الأول لنادى سيدى سالم ، على تشكيلة فريقه أمام فريق جمهورية شبين في الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر.
وجاء التشكيل كالآتى :-
حارس مرمى :- محمد التونى
الدفاع :- سامح العزب - بوجى - أحمد الباز- أحمد طارق
الوسط:- محمد رسمى -محمد جمال - تيدى
الهجوم :- أحمد حمزاوى - شمس محارب - السيد مصطفي
وجاء التشكيل كالآتى :-
حارس مرمى :- محمد التونى
الدفاع :- سامح العزب - بوجى - أحمد الباز- أحمد طارق
الوسط:- محمد رسمى -محمد جمال - تيدى
الهجوم :- أحمد حمزاوى - شمس محارب - السيد مصطفي