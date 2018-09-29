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محافظات

أهالي قرية جزي بالمنوفية يشكون من سوء حالة مياه الشرب.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:21 م
صدى البلد
مروة فاضل
تسود حالة من الجدل والاستياء بين أهالي قرية جزي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بسبب سوء حالة مياه الشرب بالقرية منذ أكثر من شهرين دون استجابة من المسئولين.

وقال "عبد العزيز" أحد الأهالي، إن القرية تنتظرها كارثة كبرى بسبب سوء حالة مياه الشرب، كما حدث في قرية صنصفط منذ سنوات وتسمم الآلاف من أهالي القرية، موضحا أن المياه تصل إلى القرية لونها "أصفر وأحيانا أسود".

وأضاف أن الأمراض في ازدياد بالقرية، نتيجة تلوث مياه الشرب والمسئولين في غياب، مؤكدًا أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى مسئولي شركة المياه بمركز منوف ولكن دون استجابة.

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