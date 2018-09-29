نجمة إسرائيلية تشارك في فيلم تدور أحداثه داخل مصر



يقرر العروسان قضاء شهر العسل، لكن أينما ذهبا تتبعهما جاكلين بالفور، إلى أن يصلا إلى مصر، حيث يقيمان في فندق يوجد به المحقق هيركيول بوارو. يستقل بوارو والزوجان الجديدان وملاحقتهما-جاكلين- وعدد من الركاب الآخرين قاطرة بخارية للقيام بجولة في نهر النيل، لكن في أحد الأيام يتم إيجاد لينيت مقتولة. كل أصابع الاتهام تتجه نحو جاكلين التي تكن حقدا كبيرا لها. لكن "الخلايا الرمادية الصغيرة" لبوارو غير مقتنعة بهذا ويقرر التحقيق في القضية لاكتشاف خفاياها.



ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن النجمة الإسرائيلية، جال جادوت، سوف تشارك في فيلم بعنوان "موت على نهر النيل" عن رواية للأديبة العالمية، أجاثا كريستي، والتي تدور أحداثها في وادي النيل بمصر.ونشرت الرواية لأول مرة في المملكة المتحدة عام 1937، فيما نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1938. وتدور أحداث الرواية حول شابة ثرية وجميلة تدعى لينيت ريدجواي تقوم بخيانة أعز صديقاتها جاكلين بالفور مع خطيبها سيمون دويلي، ثم ما تلبث أن تتزوج به.