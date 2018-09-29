ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نجمة إسرائيلية تشارك في فيلم تدور أحداثه داخل مصر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:13 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن النجمة الإسرائيلية، جال جادوت، سوف تشارك في فيلم بعنوان "موت على نهر النيل" عن رواية للأديبة العالمية، أجاثا كريستي، والتي تدور أحداثها في وادي النيل بمصر.

ونشرت الرواية لأول مرة في المملكة المتحدة عام 1937، فيما نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1938. وتدور أحداث الرواية حول شابة ثرية وجميلة تدعى لينيت ريدجواي تقوم بخيانة أعز صديقاتها جاكلين بالفور مع خطيبها سيمون دويلي، ثم ما تلبث أن تتزوج به.

يقرر العروسان قضاء شهر العسل، لكن أينما ذهبا تتبعهما جاكلين بالفور، إلى أن يصلا إلى مصر، حيث يقيمان في فندق يوجد به المحقق هيركيول بوارو. يستقل بوارو والزوجان الجديدان وملاحقتهما-جاكلين- وعدد من الركاب الآخرين قاطرة بخارية للقيام بجولة في نهر النيل، لكن في أحد الأيام يتم إيجاد لينيت مقتولة. كل أصابع الاتهام تتجه نحو جاكلين التي تكن حقدا كبيرا لها. لكن "الخلايا الرمادية الصغيرة" لبوارو غير مقتنعة بهذا ويقرر التحقيق في القضية لاكتشاف خفاياها.

موضوعات متعلقة

عرض فيلم «Jackie» في دور العرض المصرية

wonder woman للإسرائيلية "جال جادوت" يقترب من مليار دولار.. فيديو

في ذكرى ميلاد أجاثا كريستي.. لم تلتحق بالمدرسة.. وتعشق مصر وسوريا

بن أفليك وجال جادوت في العرض الخاص لـ Justice League .. صور

جوني ديب وبينيلوبي كروز في فيلم Murder on the Orient Express

روسيا تشعل غضب بريطانيا بالمطالبة بضم «بوارو» لتحقيقات تسميم الجاسوس الروسي

ترشيحاتنا

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

حكايات أحمد الفيشاوي مع السيدات.. إحداهن ارتدت الحجاب من أجله.. وأخرى تزوجها 40 يوما.. وينهي علاقته بـ فتاة الجونة.. وشيرين رضا رفضت الزواج منه

المقاتلة الأمريكية إف 35 تثير مخاوف الجيش الإسرائيلي

رسميا.. الكاف يوقف مرتضى منصور عاما ويغرمه 40 ألف دولار

علي جمعة يوضح هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة ..فيديو

مانشستر يونايتد يتلقى هزيمة بثلاثية على يد وست هام

النائب العام يحيل 3 مديرين بأحد البنوك للجنايات لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على أرض خاصة

إدارة مانشستر يونايتد تفتح مفاوضات مكثفة مع زيدان لخلافة مورينيو

فيديوجراف| رجل يقتل زوجته وكاميرات المراقبة ترصد الحادث

الكاف يصدر 10 قرارات هامة بعد انتهاء اجتماعات شرم الشيخ

بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الانجليزي

إسدال الستار على مذبحة الشروق.. النيابة تكشف المفاجأة الأخيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

عمرو حسن يوضح حقيقة مخاطر السونار علي الحامل والجنين .. فيديو
5 أسباب خطيرة تؤدي لحدوث العيوب الخلقية عند الأجنة.. فيديو
مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي بالدوري الإنجليزي.. بث مباشر
تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور
عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟