الكنيسة الإنجيلية تشارك في حملة انت أقوى من المخدرات بالمنيا

نظّمت جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء عدداً من لقاءات التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" وذلك داخل مقر عدد من الكنائس الإنجيلية بمدينة المنيا.





وقال بلال شعبان، باحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمشرف على عمل الصندوق بالمحافظة، إن الصندوق ينسق مع المجتمع المدنى للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات وتعريفهم بطرق العلاج المجاني الذى توفره الدولة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023 والذى يقوم مباشرة بالتعامل مع أى حالة تحتاج للعلاج او المساعدة فى سرية تامة.





من جانبها أوضحت ماريا نعيم رئيس مجلس إدارة جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بالمنيا أنه تم تنظيم لقاءين بمقر الكنيسة الإنجيلية الرابعة شمال مدينة المنيا والكنيسة الإنجيلية بعزبة المصاص غرب المدينة لرفع الوعى لدى الأسر والشباب بخطورة قضية الإدمان والمخدرات وأهمية توعية الأبناء بإستمرار بتلك القضية الهامة وآلية التعامل فى حالة اكتشاف حالة مدمنة .



