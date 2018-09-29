أوكرانيا: إصابة المرشح لرئاسة جمهورية دونيتسك في انفجار

أعلن النائب في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا، فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، إصابة 3 أشخاص من بينهم أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، إثر انفجار وقع اليوم السبت استهدف مؤتمر الحزب الشيوعي في عاصمة الجمهورية.



وقال بيرديتشيفسكي لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن "عبوة ناسفة مجهولة انفجرت خلال اجتماع للحزب الشيوعي في منطقة كويبيشيفسكي"، مشيرًا إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية أصيب 3 أشخاص بجروح.



وفي سياق متصل، قال عضو في الحزب الشيوعي التابع لجمهورية دونيتسك، جينادي فومينكو، إنه كان داخل المبنى لحظة الانفجار نحو 50 شخصًا ما أسفر عن إصابة امرأتين كما أصيب أيجور خاكيزيانوف المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.



وشغل أيجور خاكيزيانوف في عام 2014 منصب وزير الدفاع في الجمهورية وهو الاَن مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة في الجمهورية التي ستجرى في 11 نوفمبر القادم.



وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد مقتل رئيسها ألكسندر زاخارتشينكو بعملية اغتيال نفذت يوم 31 أغسطس عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك.