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فن

إلهام شاهين وليلى علوي في مطار الغردقة بعد ختام مهرجان الجونة.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:05 م
صدى البلد
شيرى نبيل
شاركت النجمة الهام شاهين جمهورها من خلال نشر مجموعة من الصور تجمعها بالفنانة ليلي علوي وبوسي شلبي أثناء تواجدهن في مطار الغردقة بعد حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي إلى حفل ختامه أمس.

وحضر حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس الجمعة، عدد كبير من نجوم الوطن العربي والعالم، أبرزهم أوين ويلسن، وهند صبري، ومنى زكي، وكَرَّم المهرجان النجم العالمي سيلفستر ستالوني، وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلمًا، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.
إلهام شاهين وليلى علوي في مطار الغردقة بعد ختام مهرجان الجونة.. صور
إلهام شاهين وليلى علوي في مطار الغردقة بعد ختام مهرجان الجونة.. صور
إلهام شاهين وليلى علوي في مطار الغردقة بعد ختام مهرجان الجونة.. صور
إلهام شاهين وليلى علوي في مطار الغردقة بعد ختام مهرجان الجونة.. صور

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