انتبه .. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بأمراض الأوعية الدموية الطرفية

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، أن تشخيص أمراض الشرايين الطرفية يتم من خلال قيام الطبيب المختص بإجراء الفحوصات، لتشخيص الإصابة بمرض الشرايين الطرفية ومنها دراسة التاريخ الطبي الشخصي والعائلي للمريض، بما في ذلك مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، والتدخين وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وقال الدكتور وليد الدالى، إنه لابد من التأكد من وجود أعراض في الساقين أثناء الجلوس والوقوف والمشي والتسلق، أو المشاركة في الأنشطة البدنية والنظام الغذائي الذي يعتمده المريض والأدوية التي يتناولها.



وأضاف أن الفحص السريري أحد طرق التشخيص ويشمل ملاحظة وجود بقع في الساقين والقدمين لتحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من تدفّق الدَّم إلى هذه المناطق لون ودرجة الحرارة ومظهر الساقين والقدمين والبحث عن علامات تدل على ضعف التئام الجروح على الساقين والقدمين.



وأوضح أنه يتم اللجوء الى الاختبارات التشخيصية وتشمل قياس ضغط الدم ويعتمد هذا الفحص على المقارنة بين قراءات ضغط الدم في الكاحلين مع قراءات ضغط الدم في الذّراعين، وهو فحص سهل وغير مؤلم بالإضافة الى اختبار الموجات فوق الصوتية دوبلر لمعرفة ما إذا كان الشريان مفتوحًا أو مغلقًا.



وأشار أن هذا الاختبار لقياس تدفق الدم في الأوردة والشّرايين في الذراعين والساقين واختبارات الدّم، مثل فحص السكري، والتحقق من مستويات الكولسترول .