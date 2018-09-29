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مرأة

مضاعفات وتأثيرات السمنة على القلب لن تتوقعها

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور محمد تاج الدين مدرس واستشارى جراحات السمنة المفرطة بجامعة الأزهر أن السمنة أحد الأسباب الخطيرة التي تؤثر على صحة القلب، حيث إن لها تأثيرات مباشرة وتأثيرات غير مباشرة، منوها بأن التأثير غير المباشر على صحة القلب يأتي من خلال ارتباطها المباشر بارتفاع التوتر الشرياني.

وقال الدكتور محمد تاج الدين إن السمنة عامل محرض لنقص التروية القلبية نتيجة علاقتها الوثيقة بارتفاع معدلات الكوليسترول السيئ في الدم الذي يعتبر من المحرضات الرئيسية للتضييقات الوعائية في الشرايين الإكليلية.

وأضاف "تاج الدين" أن حالات السمنة المزمنة تنتج عنها زيادة في حجم الدم الكلي والناتج القلبي بسبب النشاط الاستقلابي العالي نتيجة الدهون الزائدة، كما أن الحمل الزائد على القلب يؤدي بدوره إلى إجهاد العضلة القلبية وتضخم في البطين الأيسر يترافق مع سوء في الوظيفة الانبساطية.

وأكد الدكتور محمد تاج الدين أن من ضمن الأعراض ضيق النفس المحرض بالجهد، قائلا : أنه في حال عدم العلاج قد تتطور تلك الأعراض إلى أعراض قصور القلب الاحتقاني.

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