محافظ الفيوم يحيل 13 موظفا للتحقيق بعد زيارة مفاجئة لمصنع أعلاف جرفس..صور

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بزيارة مفاجئة لمصنع الأعلاف جرفس بمركز سنورس , وقرر المحافظ إحالة 13 من العاملين بالمصنع بسبب تغيبهم للشئون القانونية لاتخاذ اللازم و تحويل عامل بسبب التدخين داخل أحد مخازن المصنع.



كما قام محافظ الفيوم بتفقد أقسام المصنع للوقوف علي حجم الإنتاج والأصناف المنتجة بالإضافة إلى المعوقات التي قد تعوق عمل المصنع بكامل طاقته حيث تفقد محافظ الفيوم الطوابق الثلاثة بالمصنع والبدروم وصوامع التخزين للخامات والمنتج وتسع كل صومعة 50 طنا للصومعة الواحدة وقام بتفقد عمليات التصنيع والإنتاج والتعبئة والغلاية وغرفة التحكم الرئيسية كما تفقد دفتر الحضور والإنصراف.



يذكر أن قوة المصنع تبلغ 24 موظفا و5 عمال بميزانية تبلغ 600 ألف جنيه للخامات والأجور ويعمل المصنع بقوة 20% من الطاقة الأساسية وتساهم المحافظة به بنسبة 76 % وكان متوقفا منذ عشرة سنوات.



خلال الزيارة عرض مدير المصنع الميزانية والتسويق وحالة الإنتاج والأجور والتأمينات.



وأصدر محافظ الفيوم تعليمات بإعداد تقرير مفصل بالوضع الحالي للمصنع شامل كافة الجوانب الإيجابية والسلبية تعرض عليه شخصيا.



كما تفقد محافظ الفيوم دفاتر الميزانية الخاصة بالمصنع ومنها آخر ميزانية تم مناقشتها في 2016 ، كما تفقد المساحة المجاورة للمصنع والتي تبلغ مساحتها 5 أفدنة لإمكانية الاستفادة منها واستغلالها.



وفي نهاية الجولة اكد محافظ الفيوم علي ضرورة العمل الجاد وتطوير منظومة العمل وابتكار أساليب جديدة للتسويق بالإضافة الي تطوير نظام الإدارة لزيادة الإنتاج والأرباح والأجور.