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محافظات

محافظ شمال سيناء : دراسة مطالب صيادي العريش والعمل على تنفيذها

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:12 م
صدى البلد
احمد صالح
اكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انه سيتم دراسة جميع مطالب الصيادين من ابناء مدينة العريش ، والعمل علي تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ خلال لقائه وفدًا من الصيادين بحضور، رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش، و محمود دياب، كبير الصيادين، و أيوب النجار نائب رئيس جمعيه الصيادين، وعلى أعمر من قدامى الصيادين بميناء العريش البحري، أن جميع مطالب وشكاوي المواطنين يتم دراستها واتخاذ قرارات فورية فيها.

من جانبه، استعرض رحمي بكير عضو مجلس النواب عن دائرة العريش، حجم المعاناة التي يواجهها الصيادين نتيجة توقف الصيد في البحر المتوسط منذ شهر فبراير الماضي، وما ترتب عليه من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للصيادين خلال تلك الفترة.

كما وجه عضو مجلس النواب الشكر للمحافظ على دورة الفعال في إيجاد حلول للمشاكل وتذليل العقبات بقدر المستطاع والمساهمة في عودة الحياة إلي مدينة العريش

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