مواطن يصرخ: علاج ابنى هيكلف 2 مليون جنيه أجيب منين؟.. فيديو وصور

"علاج ابنى بيكلف 2 مليون جنيه أجيب منين"، بهذه الكلمات اختصر محمد غباشى مرض طفله، يقف الأب أمامه مكتوف الأيدي، عاجزا عن علاجه بعدما شخص الأطباء حالته بضمور في العضلات.



واكتشف الأب إصابة مصطفى ذي التسعة أعوام، حين لاحظ طفله غير قادرًا على الحركة، وبعد عرضه على الأطباء، تم تحويله لمستشفى الشاطبي بالإسكندرية وبعد عمل اللازم من التحاليل والفحوصات تم تشخيص مرضه أنه يعانى من "ضمور بالعضلات".



وقال الأب: "اكتشفت أنه لا يتوافر له علاج بمصر والدول العربية"، واستكمل حديثه بعيون دامعة، قائلا: "بدأت حالة مصطفى تسوء حتى امتلأت قدماه بالجروح وأصبح غير قادر على الحركة أو الوقوف".



واستغاث الأب المكلوم بوزير الصحة ومجلس الوزراء، لمساعدته في علاج طفله وتحمل نفقة العلاج أو علاجه على نفقة الدولة، حتى يتمكن من رؤية ابنه مثل باقي الأطفال.



واختتم معاناته قائلا: "أنا أرزقي وعلى قد حالي أجيب فلوس العلاج دي كلها منين؟!"، وطلب من يرغب في مساعدته بمراسلته على العنوان: قرية محلة بشر.. مركز شبرخيت.. محافظة البحيرة، أو على تليفون ٠١٠١٠٤٧٠٣٣٣.



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