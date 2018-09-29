ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

شوشة يطالب بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات للمضارين بالشيخ زويد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:47 م
شمال سيناء
شمال سيناء
احمد صالح
التقى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفدا من شيوخ ووجهاء مركز الشيخ زويد، بحضور النائب البرلماني إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح.

واستمع محافظ شمال سيناء، إلى ممثلي مركز الشيخ زويد، بخصوص المطالب الملحة، وتتمثل في الانقطاع المتكرر للكهرباء وتوقف ضخ المياه، والتعويضات المالية للمزارع والبيوت المتضررة وفتح المناطق المغلقة.

وأكد اللواء شوشة، على متابعته لجميع مشكلات مركز الشيخ زويد، والسعي لحلها من خلال التواصل مع جميع الجهات المختصة، وأنه قريبا سيتم لمس حلول للمشكلات خاصة في قطاع الكهرباء والمياه، مع تسريع صرف تعويضات للمزارع والبيوت المتضررة.

من جانبه، أعلن ابراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح، عن تفهم المحافظ لجميع مطالب ومشكلات المواطنين والعمل على تحقيقها فى أسرع وقت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تقديره الكامل للظروف الصعبة التى يعانيها أهل المنطقة وسرعة العمل على تخفيفها وتيسيرها أمام المواطنين.

ترشيحاتنا

خبراء: توقعات بارتفاع وفيات أمراض القلب لـ23 مليون حالة بحلول 2030

مقدم قانون الإيجارات القديمة: لن يُضار منه أحد وسيسبقه حوار مجتمعي

الكاف يصدر 10 قرارات هامة بعد انتهاء اجتماعات شرم الشيخ

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور

مواطن يصرخ: علاج ابنى هيكلف 2 مليون جنيه أجيب منين؟.. فيديو وصور

إليسا تهاجم الإعلام اللبناني عبر تويتر

أهالي الهضبة الوسطى بالمقطم يستغيثون من خطر المباني المخالفة.. صور

ليفربول بقيادة محمد صلاح فى اختبار صعب أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي .. اليوم

علي جمعة يوضح هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة ..فيديو

خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو

النائب العام يحيل 3 مديرين بأحد البنوك للجنايات لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على أرض خاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور
عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو
سفارة مصر في قبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم.. فيديو وصور
البترول: وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.. فيديو
الغرفة التجارية: أهلًا مدارس الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟