شوشة يطالب بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات للمضارين بالشيخ زويد

التقى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفدا من شيوخ ووجهاء مركز الشيخ زويد، بحضور النائب البرلماني إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح.



واستمع محافظ شمال سيناء، إلى ممثلي مركز الشيخ زويد، بخصوص المطالب الملحة، وتتمثل في الانقطاع المتكرر للكهرباء وتوقف ضخ المياه، والتعويضات المالية للمزارع والبيوت المتضررة وفتح المناطق المغلقة.



وأكد اللواء شوشة، على متابعته لجميع مشكلات مركز الشيخ زويد، والسعي لحلها من خلال التواصل مع جميع الجهات المختصة، وأنه قريبا سيتم لمس حلول للمشكلات خاصة في قطاع الكهرباء والمياه، مع تسريع صرف تعويضات للمزارع والبيوت المتضررة.



من جانبه، أعلن ابراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح، عن تفهم المحافظ لجميع مطالب ومشكلات المواطنين والعمل على تحقيقها فى أسرع وقت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تقديره الكامل للظروف الصعبة التى يعانيها أهل المنطقة وسرعة العمل على تخفيفها وتيسيرها أمام المواطنين.