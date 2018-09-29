تادرس قلدس: الرقابة على أداء الشركات فى منظومة جمع القمامة ضرورة

قال النائب تادرس قلدس نائب محافظة أسيوط، إن الشركات الاجنبية تولت ادارة ملف النظافة على مدار نحو 15 عاما، إلا أنه على الرغم من طول مدة التعاقد لم يشهد ملف النظافة وإعادة تدوير المخلفات تطورا ملحوظا، موضحا أن مشكلة القمامة أحد مؤرقات المحليات.



وأضاف قلدس فى بيان صحفى له انه مع انتهاء عقود الشركات الاجنبية وخروجها من ادارة منظومة النظافة لابد من وضع استراتيجية محكمة وتوزيع المسؤؤلية على الشركات والمؤسسات المعنية بهذا الملف من أجل انقاذ المحافظات من مشكلة القمامة.



وأشار النائب إلى ان قانون ادارة المخلفات الصلبة سوف يساهم بشكل كبير فى دعم وتطوير منظومة النظافة من خلال اعادة تدوير المخلفات وفتح الاستثمار فى هذا المجال، وبالتالى اعطاء مزيد من الاهتمام لمشكلة النظافة.



وأكد النائب على ان التنسيق بين الوزارات والشركات ومتعهدى الخدمة ضرورة لرفع كفاءة عمل المنظومة، مشيرا الى ان تفعيل الرقابة على عمل الشركات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ضرورة لحل مشكلة القمامة.

