سفارة مصر في قبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم.. فيديو وصور

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السفيرة مي خليل سفيرة مصر في قبرص استقبلت اليوم "السبت" الصيادين المصريين الخمسة الذين كانوا محتجزين بتهمة اختراق المياه الإقليمية في شمال جزيرة قبرص.



وأوضح أبو زيد أن سفيرة مصر حرصت على استقبال الصيادين لدى وصولهم إلى ميناء "ليماسول" القبرصي، وبصحبتها أعضاء السفارة ومالك المركب القبرصي ومسئولي الشرطة.



وأكدت السفيرة مي خليل على وصول الصيادين بسلام، متمتعين بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، منوهة بجهود السفارة للإفراج عنهم منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، والتعاون الكامل الذي أبداه الجانب القبرصي في هذا الصدد.