عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو

بملامحه وابتسامته النقية يجذب قلوب محاوريه ناهيك عن اطلاعه الواسع ببحور الثقافة بشتى المجالات، فضلا عن احترافه بحور الترجمة إذ يتحدث 3 لغات تؤهله للعمل بمجاله، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فتحوله الظروف الحالكة للعزوف عن غايته بالعمل كعامل نظافة ويلقب بـ"نابغة المعز".



التقت عدسة "صدى البلد" به وهو "عم سعيد" الذي يترجم الشعر للحديث حول احترافه للغات الأجنبية وولعه بالشعر والأدب.



"بترجم ثلاث لغات" هكذا لخص الكهل الستينى سعيد محمد إجادته للغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية، الفرنسية والتي احترفها عن طريق محاورة السياح الأجانب بشارع المعز، ولا سيما ولعه الشديد بقراءة القصص والروايات وخاصة للكتاب "العقاد، يوسف إدريس، يحيى حقي، المازني".



وبنبرة حزن خافته يستكمل حديثه لـ "صدى البلد": بتأكيد رغبته الملحة منذ سنوات مضت للحاق بوظيفة جديرة بمهاراته وثقافته الواسعة ولكن دون جدوى، وعن عمله الحالي ونسبة رضاه عنها يتابع "عم سعيد"، أنه التحق بالعمل كعامل نظافة منذ ثلاث سنوات مضت سبقها عمله بمجال بيع الكتب لتعلقه الشديد بالقراءة، مشيرا لتقاضيه راتب شهرى ١١٠٠ جنيه تكفي احتياجاته للمعيشة نظرا لكونه أعزب ويقطن بغرفة بمفرده بحى السيدة زينب، فضلا عن امتلاكه طابق بمنزل عائلته بدار السلام، مؤكدا رغبته الملحة بترك عمله الحالي والانخراط بمجال الترجمة.

