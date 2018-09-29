ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:02 م
صدى البلد
شيرين عادل
بملامحه وابتسامته النقية يجذب قلوب محاوريه ناهيك عن اطلاعه الواسع ببحور الثقافة بشتى المجالات، فضلا عن احترافه بحور الترجمة إذ يتحدث 3 لغات تؤهله للعمل بمجاله، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فتحوله الظروف الحالكة للعزوف عن غايته بالعمل كعامل نظافة ويلقب بـ"نابغة المعز".

التقت عدسة "صدى البلد" به وهو "عم سعيد" الذي يترجم الشعر للحديث حول احترافه للغات الأجنبية وولعه بالشعر والأدب.

"بترجم ثلاث لغات" هكذا لخص الكهل الستينى سعيد محمد إجادته للغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية، الفرنسية والتي احترفها عن طريق محاورة السياح الأجانب بشارع المعز، ولا سيما ولعه الشديد بقراءة القصص والروايات وخاصة للكتاب "العقاد، يوسف إدريس، يحيى حقي، المازني".

وبنبرة حزن خافته يستكمل حديثه لـ "صدى البلد": بتأكيد رغبته الملحة منذ سنوات مضت للحاق بوظيفة جديرة بمهاراته وثقافته الواسعة ولكن دون جدوى، وعن عمله الحالي ونسبة رضاه عنها يتابع "عم سعيد"، أنه التحق بالعمل كعامل نظافة منذ ثلاث سنوات مضت سبقها عمله بمجال بيع الكتب لتعلقه الشديد بالقراءة، مشيرا لتقاضيه راتب شهرى ١١٠٠ جنيه تكفي احتياجاته للمعيشة نظرا لكونه أعزب ويقطن بغرفة بمفرده بحى السيدة زينب، فضلا عن امتلاكه طابق بمنزل عائلته بدار السلام، مؤكدا رغبته الملحة بترك عمله الحالي والانخراط بمجال الترجمة.

ترشيحاتنا

حكايات أحمد الفيشاوي مع السيدات.. إحداهن ارتدت الحجاب من أجله.. وأخرى تزوجها 40 يوما.. وينهي علاقته بـ فتاة الجونة.. وشيرين رضا رفضت الزواج منه

بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الانجليزي

مواطن يصرخ: علاج ابنى هيكلف 2 مليون جنيه أجيب منين؟.. فيديو وصور

طائرة سويسرية تضع قرية الشيخ مؤنس المهجرة على خريطتها بدلا من تل أبيب

ماذا قال نتنياهو عن إعلان ترامب حل الدولتين؟

مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

مقدم قانون الإيجارات القديمة: لن يُضار منه أحد وسيسبقه حوار مجتمعي

بالطبل والمزمار.. استقبال شعبي لرئيس الفيفا بشرم الشيخ.. فيديو وصور

فيس بوك يعترف: اختراق أمني وراء غلق 50 مليون حساب

كل الطرق تؤدى لروما.. أصل العبارة إيه؟

جامعة كفر الشيخ تعلن عن حاجتها لشغل 46 وظيفة شاغرة بكلية الطب

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور
عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو
سفارة مصر في قبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم.. فيديو وصور
البترول: وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.. فيديو
الغرفة التجارية: أهلًا مدارس الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟