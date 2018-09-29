التظلمات تنتصر لطالب بالثانوية .. ومحافظ الغربية يكرمه لتفوقه .. صور



كما منح وكيل الوزارة شهادة تقدير وهدية رمزية ، لتفوقه الدراسى وتحقيق مركز متقدم علي مستوى المحافظة في نتيجة امتحان الثانوية العامة 2018، متمنيا للطالب دوام التقدم .



كرم الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، الطالب لؤى أحمد ابراهيم أحمد بيومى والمقيد بمدرسة طنطا الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.وجاء ذلك لحصوله علي المركز الأول مكرر شعبة علمى علوم في امتحان الثانوية العامة الدور الاول 2018 بعد التظلمات.