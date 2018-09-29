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شكاوى واستغاثات أهالي منطقة القومية بإمبابة من القمامة.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
مريم صليب
تعد أكوام القمامة، من المناظر المؤلمة التي لا تختفي عن أعيننا في معظم شوارع منطقة إمبابة، والتي غالبا ما تصدر منها الروائح الكريهة والتي تشعرك بالاشمئزاز، فالمكان كما يبدو ليس إلا مقلبا كبيرا للقمامة ويعبر عن إهمال شهدته المنطقة منذ سنوات.

ورصدت كاميرا "صدى البلد"، شكاوى أهالي منطقة القومية بإمبابة، ومعاناتهم من انتشار القمامة مما يسبب الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، وسط إهمال من المحافظة والحي.

كما استغاث المواطنون عبر الخط الساخن لموقع "صدى البلد"، وطالبوا المسؤولين بالتدخل في أسرع وقت وتخليصهم من كابوس القمامة الذي يحيط بهم ويزيد من الأوبئة والأمراض والروائح المقززة للقمامة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056 أو من خلال البريد الالكتروني: [email protected]
شكاوى واستغاثات أهالي منطقة القومية بإمبابة من القمامة.. صور
شكاوى واستغاثات أهالي منطقة القومية بإمبابة من القمامة.. صور
شكاوى واستغاثات أهالي منطقة القومية بإمبابة من القمامة.. صور
شكاوى واستغاثات أهالي منطقة القومية بإمبابة من القمامة.. صور
شكاوى واستغاثات أهالي منطقة القومية بإمبابة من القمامة.. صور
شكاوى واستغاثات أهالي منطقة القومية بإمبابة من القمامة.. صور
شكاوى واستغاثات أهالي منطقة القومية بإمبابة من القمامة.. صور
شكاوى واستغاثات أهالي منطقة القومية بإمبابة من القمامة.. صور
شكاوى واستغاثات أهالي منطقة القومية بإمبابة من القمامة.. صور

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شكاوى واستغاثات أهالي منطقة القومية بإمبابة من القمامة.. صور

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