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برلمان

اليوم..مؤتمر صحفي بحزب التجمع لمواجهة تصفية القومية للإسمنت

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:38 ص
حزب التجمع
حزب التجمع
معتز الخصوصى
يستضيف حزب التجمع اليوم، الأحد، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، المؤتمر الصحفي؛ للرد على قرار تصفية الشركة القومية للأسمنت بحضور سيد عبد العال، رئيس الحزب، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ونائب رئيس اتحاد العمال وأعضاء مجلس ادارة الشركة واللجنة النقابية بها وخبراء في صناعة الأسمنت.

يتضمن المؤتمر عرض مواد فيلمية ووثائق لكشف مخطط التصفية لواحدة من أهم الشركات الاستراتيجية في الدولة لحساب أصحاب المصالح الخاصة.

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