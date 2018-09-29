عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد.. غدا

كشف المصور الخاص للهضبة عمرو دياب، كريم نور عن طرح الألبوم خلال أيام، بعد فترة من التأجيلات.



وطرح دياب، منذ فترة عددا من أغانى الألبوم بشكل سينجل منها "هدد" و"ده لو اتساب" و"تعالى" و"كل حياتى".



يتعاون عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدي.