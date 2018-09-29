ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد.. غدا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:52 م
صدى البلد
شيرى نبيل
كشف المصور الخاص للهضبة عمرو دياب، كريم نور عن طرح الألبوم خلال أيام، بعد فترة من التأجيلات.

وطرح دياب، منذ فترة عددا من أغانى الألبوم بشكل سينجل منها "هدد" و"ده لو اتساب" و"تعالى" و"كل حياتى".

يتعاون عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدي.

ترشيحاتنا

ليفربول بقيادة محمد صلاح فى اختبار صعب أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي .. اليوم

المقاتلة الأمريكية إف 35 تثير مخاوف الجيش الإسرائيلي

وزير التعليم: كتاب Connect PLus سيكون جاهزًا خلال 10 أيام

ماذا قال نتنياهو عن إعلان ترامب حل الدولتين؟

رئيس صربيا يأمر الجيش بإعلان حالة التأهب القصوى

مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

إسدال الستار على مذبحة الشروق.. النيابة تكشف المفاجأة الأخيرة

إليسا تهاجم الإعلام اللبناني عبر تويتر

البترول: وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.. فيديو

مقدم قانون الإيجارات القديمة: لن يُضار منه أحد وسيسبقه حوار مجتمعي

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

كوبري ستانلي.. يتحول من مرفأ للعشاق لقبلة انتحار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور
عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو
سفارة مصر في قبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم.. فيديو وصور
البترول: وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.. فيديو
الغرفة التجارية: أهلًا مدارس الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟