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أردوغان سفاح الصحفيين.. وتركيا البلد الأول بلا منازع فى قمع الحريات.. الرئيس التركي يذبح أصحاب الرأي ويقصف أقلامهم.. وقائع إهانة الإعلاميين الأتراك بالصوت والصورة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:01 م
اردوغان سفاح الصحفيين
اردوغان سفاح الصحفيين
على صالح
بأمر أردوغان...
1000 صحفى مهدد بالتشرد في تركيا
حرمان 1156 صحيفة تركية من نصيبها في الإعلانات الرسمية
تقليص معدلات التوظيف فى قطاع الصحافة والإعلام بنسبة 54.6 %

واقعة جديدة من وقائع تعدي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على حرية التعبير والرأي وأرباب القلم والفكر في تركيا تضاف الى سجل جرائمه ضد الصحفيين، سجلتها وسائل التواصل الاجتماعي اثناء تواجده في المانيا، لتثير جدلا وصخبا عالميا ضد دكتاتور تركيا.



فقد طرد صحفي تركي من المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الرئيس التركي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل في برلين أمس وتم استخدام القوة بطريقة مفاجئة، لإخراجه عنوة من القاعة

وعلل موقع "ترك برس" أن المصور يدعى "أرطغرل يجيت"، ويشتهر بـ "عادل يغيت" وقد اتهمه اردوغان بممارسة أنشطة عدائية ضد انقرة من المانيا منذ 35 عاما.

واضاف الموقع التركي أن الصحفي الذي جرى طرده هو زميل "جان دوندار" الذي تصنفه تركيا عميلا وهرب من البلاد بعد أفشى أسرارا مهمة تمس أمن الدولة التركية.

وترقع تلك الواقعة ثوب العدالة في تركيا التي يمارسها نظام الئيس رجب طيب اردوغان بوصمة عار جديدة ضد الاتراك المعارضين له لتذيع سمعة اوضاع حرية الصحافة والإعلام فى تركيا على أنها الأسوأ خلال الفترة الأخيرة.

ويعود الفضل لأردوغان في التصنيف الذي توصم به تركيا على مستوى الحريات في العالم إذ أنه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في 2016 قرر أن يشن حملة اعتقالات لوأد ثورة معارضيه، فعمد إلى أقلام الصحفيين يكسرها ويقيد أفكارهم ويكبل حريتهم بأغلال دامية داخل السجون فضلا عن اغلاق مؤسساتهم الصحفية ليضحي نحو 1000 صحفى مهدد بالتشرد في تركيا خلال العام الجاري، وفقا لإحصاءات نقلتها وسائل اعلام عالمية.

فضلا هن ضحايا حملة الاعتقالات التي اعقبت محاولة الانقلاب الفاشل ممن بلغ عددهم أكثر من 160 ألف شخص بين معتقل وطريد العدالة ومقالين في مختلف المهن في تركيا.

وتشهد اوساط تركيا الصحفية حالة غضب بعد قرار خفض هيئة الإعلانات الصحفية فى أنقرة عدد العاملين بالإعلانات فى قطاع الإعلام، وهو القرار الذي ادى الى الاستغناء عن مئات الصحفيين العاملين.

وبالاضافة الى ذلك، قاد اردوغان على مستوى اصلاحاته المزعومة لمواجهة الازمة المالية التي تعصر بلاده جراء الخلاف مع الولايات المتحدة الامريكية وما اعقبه من تبعات على المستوى الاقتصادي والمعاملات التجارية بين البلدين، قرر الرئيس التركي الاستغناء عن في أقل من عام عن الصحف المطبوعة؛ تكلفة استيراد الورق الباهظة؛ لذا قررت أنقرة عدم طباعة الصحيفة الرسمية والاكتفاء بصدورها رقميًا.

وسبق ذلك محاولة أخرى للتضييق على الصحف التركية، إذ سبق وأن أصدر البرلمان التركي البرلمان أوائل العام الجارى، قوانين حرمت 90% من الصحف والتي يبلغ عددها نحو 1156 صحيفة تصدر في الدولة من نصيبها من الإعلانات الرسمية.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن تقلص معدلات التوظيف فى قطاع الصحافة والإعلام بنسبة 54.6 %، الامر الذي يهدد مهنة الصحافة واربابها بالبطالة.

وليس هذا وحسب ما يلاقيه الصحفيون من تعذيب وهوان على يد الدكتاتور اردوغان والذي اعمل سلطته في فرض قيود على وسائل الإعلام بشكل مبالغ فيه بعد فرض غرامات تأديبية ضد معارضي نظامه، فضلا عن حملات التشهير والسجن دون محاكمة لبعض الصحفيين بتهم الإرهاب، لتصبح تركيا بلا منازع البلد الأول عالميا فى قمع الحريات.



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