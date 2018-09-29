ندوة بكلية الطب البيطري بالسادات في اليوم العالمي للسعار ..صور

نظمت جامعة السادات، اليوم السبت، ندوة عن اليوم العالمي للسعار والتوعية ضد المرض بكلية الطب البيطرى بالجامعة برعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات و الدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علاء الدين مصطفى عميد كلية الطب البيطرى.



تهدف الاحتفالية إلى التعريف بمرض السعار والفيروس المسبب للمرض والكائنات المعرضة للإصابة وطرق انتقال العدوى ؛ وكيفية معرفة أعراض مرض السعار عند الكلاب وأعراضها فى الإنسان .



حضر اللقاء الدكتور طه عبدالفتاح عطية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؛ الدكتور احمد عبدالمنعم زغاوة – المدير التنفيذى لمعمل تشخيص مرض السعار ؛ الدكتور السيد عوض السيد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية ؛ الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ؛ الدكتور أيهاب هلال مدير عام الحياة البرية بحدائق الحيوان ؛ والدكتور جمال عبدالواحد طه مدير عام بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛ ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.