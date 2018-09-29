ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ندوة بكلية الطب البيطري بالسادات في اليوم العالمي للسعار ..صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:55 م
صدى البلد
مروة فاضل
نظمت جامعة السادات، اليوم السبت، ندوة عن اليوم العالمي للسعار والتوعية ضد المرض بكلية الطب البيطرى بالجامعة برعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات و الدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علاء الدين مصطفى عميد كلية الطب البيطرى.

تهدف الاحتفالية إلى التعريف بمرض السعار والفيروس المسبب للمرض والكائنات المعرضة للإصابة وطرق انتقال العدوى ؛ وكيفية معرفة أعراض مرض السعار عند الكلاب وأعراضها فى الإنسان .

حضر اللقاء الدكتور طه عبدالفتاح عطية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؛ الدكتور احمد عبدالمنعم زغاوة – المدير التنفيذى لمعمل تشخيص مرض السعار ؛ الدكتور السيد عوض السيد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية ؛ الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ؛ الدكتور أيهاب هلال مدير عام الحياة البرية بحدائق الحيوان ؛ والدكتور جمال عبدالواحد طه مدير عام بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛ ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

ترشيحاتنا

بالطبل والمزمار.. استقبال شعبي لرئيس الفيفا بشرم الشيخ.. فيديو وصور

فى ذكرى رحليه.. أشهر مقولات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور

خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

النائب العام يحيل 3 مديرين بأحد البنوك للجنايات لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على أرض خاصة

هدية المصريين بالخارج للوطن.. مارش النصر من أوبرا عايدة يُعزف حول العالم

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

شعبة المصوغات تكشف التوقيت الأنسب لشراء الشبكة.. فيديو

وزير بترول سابق: مصر نجحت فى تأمين مصادرها من الطاقة

إليسا تهاجم الإعلام اللبناني عبر تويتر

الداخلية: ضبط أكبر مزوري مستندات مرورية بالصف.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف إقامة 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط .. صور

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

فيديو

تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور
عم سعيد.. قصة عامل نظافة يحترف 3 لغات ويترجم الشعر.. فيديو
سفارة مصر في قبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم.. فيديو وصور
البترول: وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.. فيديو
الغرفة التجارية: أهلًا مدارس الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟