البترول: وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.. فيديو

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن وزير البترول المهندس طارق الملا، أعلن عن استلام آخر شحنة من الغاز المسال المستورد الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن مصر توقفت عن استيراد الغاز المسال.



وأوضحت "عبد العزيز"، في لقاء خاص، لفضائية "DMC"، صباح اليوم السبت، أن السبب وراء توقف مصر من استيراد الغاز المسال من الخارج هو زيادة إنتاجها المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وزيادة إنتاج حقل ظهر إلى أكثر من 2 مليار قدم مكعب يوميًا.



وأضاف أن هناك العديد من الحقول الأخرى دخلت في خطوط الإنتاج مما ساهم في زيادة إنتاج مصر من الغاز المسال، مؤكدًا أنه منذ أكتوبر القادم لن يتم استيراد غاز مسال من الخارج.