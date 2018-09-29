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مرأة

بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:57 م
صدى البلد
رنا عصمت
حرصت الفنانة التونسية درة، على مشاركة متابعيها بصورها خلال مشاركتها فى الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام"، من أحدث فساتين ظهرت بها .

وظهرت الفنانة درة، بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية فى اليوم الأول بفستان من تصميم اللبناني جورج حبيقة، لافتتاح فاعليات مهرجان الجونة فى دورته الثانية، وهو ما جعلها تلفت جميع الأنظار إليها، وسلطت الأضواء على إختيارتها المميزة والموفقة للفستانين .

وكعادتها ظهرت فى اليوم الثاني لفاعليات المهرجان، بفستان باللون الأخضر الذي جذب انتباه العديد، فالفستان ذو تصميم بسيط للغاية ولا يوجد عليه أى تطريز، وهو ما جعلها تبدو بسيطة ولكن جذابة.

وبلغ سعر الفستان ١٢ الف جنيه مصرى فقط، وهو سعر غير متوقع لتلك الإطلالة الساحرة.

لذلك نعرض لكي مجموعة من الفساتين التي تألقت يها درة خلال مشاركتها في الدورة الثانية في مهرجان الجونة .
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور
بعد تألقها في الجونة .. فساتين درة تشعل السوشيال ميديا .. صور

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