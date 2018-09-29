نائب: نجاح حملة 100 مليون صحة مرهون بالحشد وتوعية المواطنين

أشاد النائب محمد عبد الله زين نائب ادكو بمحافظة البحيرة، بجهود الدولة لمكافحة "فيروس سى"، مشيرا الى حملة "100 مليون صحة" برعاية الرئيس السيسى لمحاربة هذا المرض الذى يهدد نجاح خطط الدولة التنموية.



وقال زين فى بيان صحفى له أن محافظة البحيرة تعد أولى محطات المبادرة، حيث انها ضمن 9 محافظات فى المرحلة الاولى للحملة، ومن المستهدف فحص 3 ملايين و 750 ألف مواطن، من خلال الوحدات الصحية بالمحافظة.



وأشار النائب إلى ان توعية المواطنين بضرورة التوجه الى الوحدات الصحية لإجراء الفحوصات هو مفتاح نجاح الحملة، لافتا الى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني لتوعية الأهالى.



وأكد النائب على أن التنسيق والرقابة وعمل تقرير يومى حول مجمل الحالات التى تم فحصها من شأنه ان يساهم فى نجاح الحملة وحث المواطنين على إجراء الفحوصات، بالاضافة الى توفير واتاحة عدد من الوسائل لمساعدة كبار السن على الوصول الى وحدات الرعاية الصحية بالمحافظة.

