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رياضة

كرونيتش تطيح بـ سفيتولينا في أولى مفاجآت الصين المفتوحة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:10 ص
صدى البلد
أ ش أ
حققت اللاعبة الصربية ألكساندرا كرونيتش أولى مفاجآت بطولة الصين المفتوحة "بكين" بالتغلب على المصنفة السادسة اللاعب الأوكرانية يلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع (0-6) و(6-4) و(7-6).

وحققت كرونيتش بالتالي ثاني انتصار لها على لاعبة من المصنفات العشر الأوائل عالميًا هذا الموسم والرابع بشكل عام في مسيرتها الاحترافية والفوز الأول على سفيتولينا أيضًا.

وتواجه كرونيتش في الدور الثاني من البطولة الفائز من مباراة اللاعبة البلجيكية أليسون فان يوتفانك ولاعبة متأهلة من الأدوار التمهيدية.

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