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الغرفة التجارية: أهلًا مدارس الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:47 م
اهلا مدارس
اهلا مدارس
توك شو
قال فيصل عبد العاطي، المستشار الإعلامي للغرفة التجارية بالقاهرة، إن معرض "أهلا مدارس" ليس الأول من نوعه، لكنه الأول من حيث الضخامة وعدد المشاركين، حيث كان أكبر معرض على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن المعرض تعاون فيه 3 من أكبر الجهات؛ غرفة القاهرة التجارية، والتي تُعد هي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ووزارة التموين والصناعة.

وأوضح أن المعرض كان هدفه الأول دعم المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن التخفيضات في المعرض كانت تتراوح بين 25% و50%، الأمر الذي انعكس بدوره على نسب الإقبال على المعرض.

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