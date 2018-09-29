هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام هيديرسفيلد وغياب رمضان صبحي

أعلن ماوريسيو بوشتينيو المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادي توتنهام ، تشكيلة فريقه للقاء هيديرسفيلد تاون والتى ستقام بعد قليل على ملعب غالفارم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.



وجاء تشكيل توتنهام على النحو التالي :



حراسة المرمي : جازينجا



الدفاع : تريبير - ألدرفيلد - فيرتونجن - سانشيز



الوسط : روز - داير - موسي ديمبلي - لوكاس مورا



الهجوم : هاري كين - هيونج مين سون



وعلى الجانب الآخر استبعد مدرب هيديرسفيلد دافيد فاجنر النجم المصري رمضان صبحي من قائمة فريقه بسبب الإصابة.