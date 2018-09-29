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رياضة

هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام هيديرسفيلد وغياب رمضان صبحي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعلن ماوريسيو بوشتينيو المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادي توتنهام ، تشكيلة فريقه للقاء هيديرسفيلد تاون والتى ستقام بعد قليل على ملعب غالفارم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنهام على النحو التالي :

حراسة المرمي : جازينجا

الدفاع : تريبير - ألدرفيلد - فيرتونجن - سانشيز

الوسط : روز - داير - موسي ديمبلي - لوكاس مورا

الهجوم : هاري كين - هيونج مين سون

وعلى الجانب الآخر استبعد مدرب هيديرسفيلد دافيد فاجنر النجم المصري رمضان صبحي من قائمة فريقه بسبب الإصابة.

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