هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام هيديرسفيلد وغياب رمضان صبحي

أعلن ماوريسيو بوشتينيو المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادي توتنهام ، تشكيلة فريقه للقاء هيديرسفيلد تاون والتى ستقام بعد قليل على ملعب غالفارم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل توتنهام على النحو التالي :
حراسة المرمي : جازينجا
الدفاع : تريبير - ألدرفيلد - فيرتونجن - سانشيز
الوسط : روز - داير - موسي ديمبلي - لوكاس مورا
الهجوم : هاري كين - هيونج مين سون
وعلى الجانب الآخر استبعد مدرب هيديرسفيلد دافيد فاجنر النجم المصري رمضان صبحي من قائمة فريقه بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل توتنهام على النحو التالي :
حراسة المرمي : جازينجا
الدفاع : تريبير - ألدرفيلد - فيرتونجن - سانشيز
الوسط : روز - داير - موسي ديمبلي - لوكاس مورا
الهجوم : هاري كين - هيونج مين سون
وعلى الجانب الآخر استبعد مدرب هيديرسفيلد دافيد فاجنر النجم المصري رمضان صبحي من قائمة فريقه بسبب الإصابة.