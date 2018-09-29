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أخبار العالم

نائب إيراني ينتقد أفراد الأمن بعد الهجوم على العرض العسكري

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:08 م
صدى البلد
رويترز
قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن نائبا بارزا في البرلمان انتقد اليوم السبت أفراد الأمن لفشلهم في التصرف بحسم من أجل التصدي لهجوم بالرصاص أسفر عن مقتل 25 شخصا خلال عرض عسكري الأسبوع الماضي.

وقال حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن مقطعا مصورا نشرته الحكومة أظهر القناصة الذين جرى نشرهم لتأمين الحدث وهم مترددون في التدخل حتى بعد صدور الأمر لهم بإطلاق النار.

وقال فلاحت بيشه "كان هناك ثمانية أو تسعة قناصة بوسعهم قتل الإرهابيين خلال 30 ثانية... لكن أحدهم لم يصدق أن هناك هجوما إرهابيا وظن أن ما يطلق هو رصاصات فارغة وقال إنه لم يتلق أمرا بإطلاق النار".

وأضاف "لم يطلق النار حتى عندما صدر له الأمر بذلك" وسرد الأحداث كما تبدو في المقطع المصور الذي قال إنه من إعداد الجيش ووزارة المخابرات.

وأشارت إيران بأصابع الاتهام إلى السعودية والإمارات في تمويل المسلحين الخمسة الذين هاجموا العرض العسكري بجنوب غرب إيران يوم السبت الماضي.

ونفت السعودية والإمارات تورطهما في الهجوم الذي كان نصف ضحاياه تقريبا من الحرس الثوري الإيراني وكان أحد أسوأ الهجمات التي تتعرض لها أكبر قوة عسكرية في الجمهورية الإسلامية.

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