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خبير معلومات يكشف تفاصيل عملية اختراق فيس بوك.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:55 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن مارك زوكربرج مؤسس فيس بوك، مازال حتى الآن لا يعلم ما السبب وراء عملية اختراق مستخدمي الموقع، موضحًا أن إدارة فيس بوك وجدت هناك ثغرة أمنية، وحدثت نظام الأمان وكان ذلك يستدعي خروج المستخدمين من حسابهم الشخصي والدخول مرة أخرى.

وأضاف "حجاج"، في لقاء خاص، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، صباح اليوم، السبت، أنه لا يوجد نظام أمن 100%، مناشدًأ أي مواطن لديه حساب شخصي على فيس بوك اتباع المعايير الأمنية المتاحة أمامة.

وناشد خبير أمن المعلومات، الجميع بربط جميع حساباتهم الشخصية بإيميل موحد يعرفه جيدًا، فضلًا عن تفعيل خاصية الكود الخاص على الموبيل عند فتح الحساب الشخصي من أي جهاز.

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