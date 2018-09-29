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فن

محمد رجاء: الإعلان عن أبطال البيت الأبيض مع بدء التصوير

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:16 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أكد السيناريست محمد رجاء ان أغلب الترشيحات أو الإعتذارات المتداولة عن مسلسله " البيت الأبيض" خاطئة.

واضاف رجاء ان هناك العديد من النجوم الذين وقّعوا بالفعل ولم يتم الإعلان عن أسمائهم حتى الآن حيث تتحين شركة فنون مصر المنتجة للعمل اللحظة المناسبة للإعلان عن تفاصيل العمل كاملة.

واكد محمد رجاء ان السبب وراء هذه التكهنات الخاطئة هو ضخامة حجم العمل وعدد النجوم المشاركين فيه وهو ما حدث من قبل مع مسلسل الطوفان حيث لا يتحدد الشكل النهائي للكاست في هذا النوع من الأعمال إلا مع بداية التصوير.

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