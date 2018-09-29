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رسميا.. منتدى شباب العالم ٢٠١٨ تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب

السبت 29/سبتمبر/2018 - 03:54 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
كتب محمد عبد المنعم
تنطلق فاعليات منتدى شباب العالم، للعام الثاني على التوالي، في الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر ٢٠١٨، بمدينة شرم الشيخ.

وبدءا من العام الجاري يعقد المنتدى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتتولى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، منصب المدير العام للمنتدى.

وتضم أجندة منتدى شباب العالم ٢٠١٨ مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، في مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع.

كما يُعقد على هامش المنتدى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، وهي قمة إقليمية تُعقد على مدار يوم واحد، وذلك تنفيذًا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي المنعقد في مايو ٢٠١٨، وذلك في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر ٢٠١٧.

ويشهد المنتدى فاعليات أخرى متنوعة لإطلاق الطاقات الإبداعية للشباب أبرزها، تخصيص "مساحة للإبداع" تعرض بها أحدث ابتكارات الشباب في مختلف المجالات، ويقام "مسرح شباب العالم" لأول مرة لعرض مختلف ألوان الفنون؛ كالغناء والتمثيل وعروض "ستاند أب كوميدي"، ويضاف إلى ذلك عقد عدة ورش عمل شبابية لمناقشة أبرز المشروعات والقضايا الدولية الملحة.

ويذكر أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس ٢٠١٧، بهدف تدريب وتأهيل الشباب.

وتقدم الأكاديمية مجموعة برامج تدريبية، بعضها مستوحى من نظيرتها الفرنسية المدرسة الفنية للإدارة "الإينا"، ومن ضمنها برامج تأهيل الممثلين التجاريين والممثلين الثقافيين، وكذلك برامج لتدريب المتقدمين لهيئة قضايا الدولة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

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