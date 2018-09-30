برلماني يطالب باستثناء الريف من اشتراطات عرض الشارع فى قانون البناء الموحد

قال النائب السيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إنه سيتقدم بتعديل على قانون البناء الموحد رقم 119 خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.





وأكد حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التعديل الذى سيتقدم به يتضمن أن يكون هناك استثناء للريف من اشتراطات عرض الشارع ، خاصة وأن الريف له طبيعة خاصة غير المدينة، مشيرا إلى أنه من الممكن ان نجد فى الريف 6 أفراد من عائلة فى مسكن مستقل، وبالتالى لابد من منحهم حرية الارتفاع حسب حاجتهم بما يحافظ على سلامة الوحدة البنائية.



