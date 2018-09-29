تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور

شنت حملة أمنية مشتركة من مديريتى أمن سوهاج وقنا، حملة مكبرة لضبط متهمين من قنا، قتلوا صاحب سوبر ماركت فى مركز المنشاة التابع لمحافظة سوهاج، لعدم موافقة المجني عليه تجهيز وجبة طعام للجاني في نهار رمضان.



بداية الواقعة، كما أكدتها تحريات المباحث، في شهر رمضان الماضي، حيث دارت بين الجاني وصاحب محل سوبر ماركت في مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، مشاجرة تطورت لتشابك بالأيدي لرفض صاحب المحل تقديم طعام للجانى فى نهار رمضان، وعاد الجاني إلى صاحب السوبر ماركت منذ عدة أيام وأطلق عليه الرصاص من بندقية خرطوش ولاذ بالفرار، لكن كاميرات المراقبة كانت له بالمرصاد، فقد تمكن رجال المباحث من تحديد هويته، و تبين أنه يقيم بقرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا.



قصة القاتل شغلت الرأي العام في محافظة سوهاج وبخاصة مراكز المحافظة الجنوبية، وكذلك محافظة قنا بعد أن تداول المواطنون مقاطع فيديو لعملية قتل صاحب السوبر ماركت لتبدأ رحلة بحث عبر "فيس بوك" للتعرف على هوية القاتل، وهو ما نجح فيه رجال المباحث بعدما تم التوصل للقاتل من خلال رجال الشرطة بمحافظة قنا.



عملية المداهمة التي شاركت فيها قوات من مديريتى أمن سوهاج و قنا، لم تكن سهلة أو يسيرة، خاصة أن المتهم سبق اتهامه فى عدد من القضايا ومطلوب ضبطه وإحضاره، فأثناء المداهمة ومحاولة ضبط المتهم بادر بإطلاق النيران على قوات الشرطة، مما دفعهم للتعامل بالرصاص، نتج عن ذلك إصابة كريم حزين حماد 48 عامًا، أمين شرطة، مقيم بمحافظة سوهاج، من قوة شرطة مركز المنشاة ورمضان فؤاد حماد 40 عامًا، أمين شرطة، مقيم بنجع حمادي، وسيد محمود 50 عامًا، خفير نظامي، مقيم بقرية الكرنك بأبوتشت، من قوة مركز شرطة أبوتشت مصابين بطلقات نارية، تم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتمكن المتهمين من الهرب من المنطقة، ولا زالت الجهود الأمنية متواصلة لضبط المتهمين.



وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج، أنه تم تنفيذ حملة أمنية بالاشتراك مع ضباط من مديرية أمن قنا، استهدفت المتهم وشركائه في الجريمة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وعقب وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق الرصاص علي قوات الشرطة ودارت اشتباكات نتج عنه الإصابات المذكورة.

