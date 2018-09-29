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محافظات

توفيق: 26 منشأة قطاع أعمال تمثل 90 % من خسائر الشركات

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:10 م
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
همت الحسينى
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، خلال زيارته لشركة الدلتا للاسمدة بطلخا، إن الغرض من الزيارة وضع خطة جديدة لحل مشكلة المصنع، حيث أن شركة الدلتا تعتبر من ضمن 26 شركة تابعة للوزارة تمثل 90% من نسبة الخسائر التابعة للوزارة، مضيفا: "علينا ان نعمل على تطويرها للقضاء على تلك النسبة".

وأضاف توفيق، أنه تم اختيار 16 شركة من ضمن الـ 26 لعمل زيارات ميدانية لهم للعمل على تطويرها وتقديم الدعم لهم خلال شهر، مشيرا الى ان الزيارة هى ضرورة للوقوف على المشاكل واحتياجات الشركة على أرض الواقع فنحن لا نعتمد فقط على التقارير.

وقام الوزير، بزيارة كافة الأقسام الخاصة بالشركة وتفقدها واستمع الى العمال ورؤساء الأقسام ليرى مشاكلهم بنفسه وعلى الطبيعة.

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